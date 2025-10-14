Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Brenntag SE

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 48,27 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 48,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 47,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.359 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 29,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 47,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,94 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

