So entwickelt sich Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Minusbereich

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 47,67 EUR nach.

Brenntag SE
47,59 EUR -1,40 EUR -2,86%
Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 47,67 EUR nach. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,43 EUR nach. Bei 47,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 113.627 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 30,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 47,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

