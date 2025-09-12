Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 50,80 EUR.
Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 50,80 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 51,26 EUR. Bei 50,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 37.277 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gewinne von 35,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,71 EUR am 11.09.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 2,15 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 60,81 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.
