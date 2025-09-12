Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag nahezu unbewegt
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,60 EUR an der Tafel.
Mit einem Wert von 50,60 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie um 15:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,26 EUR an. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,56 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 50,82 EUR. Zuletzt wechselten 65.190 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,81 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 49,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 60,81 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,18 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,65 EUR je Aktie.
