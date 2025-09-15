Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 50,36 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 50,36 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 50,64 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,10 EUR nach. Bei 50,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.278 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,81 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,65 EUR fest.

