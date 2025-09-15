DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,08 -1,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
Brenntag SE im Blick

17.09.25 12:06 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Brenntag SE hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 50,36 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,34 EUR -0,38 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 50,36 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 50,64 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,10 EUR nach. Bei 50,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.278 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,81 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Keine technische Unterstützung in Sicht

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren gekostet

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

