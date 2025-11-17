Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Montagmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,87 EUR abwärts.
Brenntag SE-Aktie
Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 48,87 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 48,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.932 Brenntag SE-Aktien.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 28,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,93 EUR.
Am 12.11.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,72 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,07 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Brenntag SE am 11.03.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
