Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Montagmittag ab

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 54,02 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 54,02 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 53,98 EUR. Bei 54,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 19.458 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 68,92 EUR markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 27,58 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 4,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,18 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,79 EUR im Jahr 2025 aus.

