Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Nachmittag

Blick auf Brenntag SE-Kurs

18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 53,86 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
54,06 EUR -0,64 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 53,86 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 53,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.736 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 4,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,94 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,79 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Brenntag SE

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
11:01Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
08:01Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:01Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
08:01Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

