Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Nachmittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 53,86 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 53,86 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 53,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.736 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 4,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,94 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,79 EUR je Brenntag SE-Aktie.

