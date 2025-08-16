Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag tiefer
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 54,48 EUR nach.
Um 09:06 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 54,48 EUR ab. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,38 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.277 Brenntag SE-Aktien.
Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Mit einem Zuwachs von 26,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 5,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 61,94 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 3,87 Mrd. EUR, gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,35 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Datum
Rating
Analyst
11:01
Brenntag SE Verkaufen
DZ BANK
08:01
Brenntag SE Underweight
JP Morgan Chase & Co.
14.08.2025
Brenntag SE Hold
Deutsche Bank AG
14.08.2025
Brenntag SE Underperform
Jefferies & Company Inc.
13.08.2025
Brenntag SE Neutral
UBS AG
