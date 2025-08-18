Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 54,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:46 Uhr 2,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 55,04 EUR. Mit einem Wert von 53,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.761 Brenntag SE-Aktien.

Bei 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,35 Prozent wieder erreichen. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 5,97 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

