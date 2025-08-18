Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag fester

DAX24.424 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.000 +0,2%Nas21.418 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,11 -0,5%Gold3.327 -0,1%
Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 55,20 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 55,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.350 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR. Gewinne von 24,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 6,34 Prozent Luft nach unten.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 61,19 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,75 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
10:56Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:56Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

