Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 54,38 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 54,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 54,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,38 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.889 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,93 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 60,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

