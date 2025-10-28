Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kurs der Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 48,73 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 48,73 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,03 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 40.911 Stück.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 29,09 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 2,93 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,18 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 3,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,49 EUR je Aktie.

