Profil
Blick auf Aktienkurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag leichter

28.10.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag leichter

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 49,03 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,03 EUR -0,31 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 49,03 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 48,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.828 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 28,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 3,53 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

