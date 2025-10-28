DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Nachmittag auf rotes Terrain

28.10.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 48,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,68 EUR -0,66 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,86 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,64 EUR. Bei 49,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.294 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2025 (47,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 3,19 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,18 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

