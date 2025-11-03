Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Vormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 43,82 EUR abwärts.
Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 43,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 43,80 EUR. Bei 44,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.071 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Mit einem Zuwachs von 63,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 40,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 7,53 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,693 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.
In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
