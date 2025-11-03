Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 43,84 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,1 Prozent auf 43,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,00 EUR. Bisher wurden heute 31.984 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 20.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 63,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR. Abschläge von 7,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,61 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 EUR je Aktie.

