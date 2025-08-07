DAX24.180 -0,1%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.066 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,51 +0,2%Gold3.392 -0,2%
So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit Verlusten

08.08.25 16:09 Uhr

08.08.25 16:09 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 43,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,26 EUR -0,34 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 43,10 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.355 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,52 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 41,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,87 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,637 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,26 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,91 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

