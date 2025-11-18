DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.466 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag kaum bewegt

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,36 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 41,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 41,54 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,30 EUR nach. Bei 40,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 68.849 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 71,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2025). Gewinne von 73,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 40,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 2,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 51,61 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

