Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck
Carl Zeiss Meditec im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagmittag südwärts

18.11.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 41,02 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 41,02 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 40,30 EUR. Bei 40,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 53.145 Stück.

Bei 71,65 EUR markierte der Titel am 20.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 42,75 Prozent niedriger. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,76 Prozent.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,693 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 51,61 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen