Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittwochvormittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,74 EUR.
Um 09:05 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,74 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 41,86 EUR. Bei 41,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.762 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2025 auf bis zu 71,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 41,74 Prozent niedriger. Bei 40,30 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 3,45 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,693 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 51,61 EUR.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.
