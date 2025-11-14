Amazon-Aktie fester: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Prime Video erweitert sein Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" um einen Ableger der erfolgreichen Show unter dem Titel "LOL Next".
Werte in diesem Artikel
Das kündigte der dem US-Einzelhändler Amazon gehörende Video-Streaming-Dienst anlässlich der Bambi-Verleihung an. Hazel Brugger, Gewinnerin des Bambi in der Kategorie Comedy, wurde dabei als Moderatorin der neuen Show vorgestellt.
"LOL Next" soll 2026 auf Prime Video starten. Der Show-Ableger ("Spin-Off") richtet sich nach Angaben des Streaming-Dienstes an Comedy-Fans aller Generationen. Er bringe Social-Media-Comedians zusammen, die versuchen, ihre Mitstreitenden mit Spontaneität und Kreativität zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst die Fassung zu verlieren. Die Regel: Wer einmal lacht, fliegt raus. Gastgeberin Hazel Brugger überwache dabei aus einem Kontrollraum jede Regung und sorge mit Überraschungen für zusätzliche Herausforderungen.
Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist "LOL: Last One Laughing" nach Angaben von Prime Video das erfolgreichste deutsche Originalformat des Streaming-Dienstes. Die siebte Staffel werde ebenfalls 2026 erscheinen, weiterhin moderiert von Michael "Bully" Herbig. Comedienne Hazel Brugger, die in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war, bringt demnach ihre Erfahrung nun in ihre Rolle als Moderatorin des Spin-Offs ein.
Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie gewinnt zeitweise 0,17 Prozent auf 237,94 Dollar.
/sl/DP/he
GRÜNWALD (dpa-AFX)
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen