Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Mittag stärker

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,93 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 34,93 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 705.815 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 9,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 60,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,953 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 32,13 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,01 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

