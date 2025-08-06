DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Continental Aktie News: Continental am Mittag gefragt

07.08.25 12:07 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 72,96 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
71,60 EUR -0,62 EUR -0,86%
Um 11:48 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 72,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 73,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,36 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.371 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,84 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 30,07 Prozent wieder erreichen.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,13 EUR an.

Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 50,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

