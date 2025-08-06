Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 73,14 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 72,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.441 Continental-Aktien.
Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 81,13 EUR.
Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Continental Hold
|Warburg Research
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.07.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|03.07.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Continental Hold
|Warburg Research
|05.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
