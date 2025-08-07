DAX24.175 -0,1%ESt505.351 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.054 +0,2%Nas21.381 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,71 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag behauptet

08.08.25 16:09 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,32 EUR 1,72 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 73,28 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 73,86 EUR zu. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,90 EUR nach. Mit einem Wert von 73,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.319 Stück gehandelt.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 6,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,38 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,13 EUR an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,06 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

