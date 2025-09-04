Continental Aktie News: Continental am Mittag stärker
Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 74,14 EUR.
Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 74,14 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,66 EUR zu. Bei 73,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 165.297 Continental-Aktien den Besitzer.
Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 45,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 84,88 EUR angegeben.
Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,45 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 7,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:56
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
