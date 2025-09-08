Continental Aktie News: Continental legt am Dienstagmittag zu

Continental im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,50 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 74,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 75,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 79.085 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,68 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 5,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 31,52 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 84,88 EUR.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 7,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

