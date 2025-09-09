Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag schwächer

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 73,84 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 73,84 EUR ab. Bei 73,72 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 74,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.084 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 30,90 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,88 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,94 EUR je Aktie belaufen.

