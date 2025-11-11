Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 63,94 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 63,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 63,82 EUR. Bei 66,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 215.269 Continental-Aktien.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 42,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,73 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 50,51 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

