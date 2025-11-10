Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Montagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 66,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 66,58 EUR zu. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 67,68 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 108.777 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 68,00 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 2,13 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,37 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 36,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,36 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,78 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 50,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,91 EUR fest.

