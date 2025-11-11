Continental Aktie News: Continental am Mittag schwächer
Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 65,12 EUR ab.
Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 65,12 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 65,02 EUR. Mit einem Wert von 66,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.207 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2025 auf bis zu 68,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (42,37 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,93 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.
Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
