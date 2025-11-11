Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 65,72 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 65,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 65,56 EUR. Bei 66,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.832 Continental-Aktien.
Bei 68,00 EUR markierte der Titel am 06.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 42,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,52 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,36 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,25 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 06.11.2025. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,86 EUR je Aktie.
Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy
Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform
