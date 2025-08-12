Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Continental

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,72 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 73,72 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 73,10 EUR ein. Bei 74,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 108.068 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 6,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 44,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 9,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

