Blick auf Aktienkurs

Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag tiefer

21.08.25 16:11 Uhr
Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 75,02 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 74,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.930 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. 4,88 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 47,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen