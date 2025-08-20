Continental Aktie News: Continental verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 75,38 EUR.

Die Continental-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 75,38 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,38 EUR. Bei 75,22 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,26 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.834 Stück gehandelt.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 32,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

