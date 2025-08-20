DAX24.331 +0,2%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

22.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Continental zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 75,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
74,56 EUR -1,22 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 75,28 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,46 EUR aus. Die Continental-Aktie sank bis auf 75,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 5.342 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,68 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Mit einem Zuwachs von 4,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,23 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

mehr Analysen