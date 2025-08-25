Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 77,26 EUR zu.

Das Papier von Continental legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 77,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 77,42 EUR. Mit einem Wert von 76,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.301 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,84 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 81,13 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

