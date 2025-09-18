Continental-AR schlägt Soussan als Nachfolgerin von Reitzle vor
DOW JONES--Nach der Neuaufstellung von Continental als reiner Reifenkonzern wird Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle seinen Posten niederlegen. Sabrina Soussan wird als neue Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat einziehen und für die Wahl zur Vorsitzenden des Kontrollgremiums im April 2026 vorgeschlagen, wie der Aufsichtsrat mitteilte. Reitzle werde sich dann nach der Hauptversammlung nach 16 Jahren im Aufsichtsrat planmäßig aus dem Amt zurückziehen.
"Nach dem erfolgreichen Spin-off von Aumovio stellen wir jetzt die Weichen für eine geordnete Nachfolge", wird Reitzle in der Mitteilung zitiert.
Die deutsch-französische Managerin Soussan bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche mit. Unter anderem war sie CEO von Siemens Mobility und in anderen Positionen bei Siemens VDO und Continental selbst tätig. Zuletzt war sie CEO beim französischen Konzern Suez.
September 19, 2025
