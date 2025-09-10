DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 ±-0,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,35 -0,4%Gold3.633 -0,2%
Daimler Buses erweitert Produktion in der Türkei

11.09.25 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
37,31 EUR 0,04 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,70 EUR -0,28 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Daimler Buses erweitert die Produktionskapazitäten in der Türkei mit einer Kooperation. Der türkische Bushersteller Otokar wird ab September 2026 den konventionell angetriebenen Stadtbus Mercedes-Benz Conecto in seinem Werk in Sakarya bauen, wie der deutsche Konzern mitteilte. Grund für die Auftragsfertigung sei die starke Nachfrage nach Bussen der Marken Mercedes‑Benz und Setra. Bisher baut Daimler Buses den Mercedes-Benz Conecto nur im eigenen türkischen Werk in Hosdere im Nordosten des Landes. Die Erhöhung der Produktionskapazitäten solle positiv zur Profitabilität beitragen.

Finanzielle Details oder geplante Produktionsvolumen nannten die Unternehmen nicht.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 02:02 ET (06:02 GMT)

