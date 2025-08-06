DAX24.158 -0,1%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kursentwicklung im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Mittag zu

08.08.25 12:05 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Mittag zu

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 41,53 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,41 EUR 0,59 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 41,53 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,58 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,28 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 206.953 Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 28,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,89 EUR angegeben.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
