Blick auf Aktienkurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag höher

08.08.25 09:25 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag höher

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 41,39 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,51 EUR 0,69 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 41,39 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 41,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 24.332 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 28,46 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,89 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Truck AG

