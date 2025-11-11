DAX23.983 +0,1%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,84 -0,3%Gold4.136 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Dienstagvormittag zu

11.11.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 35,71 EUR.

Daimler Truck
35,60 EUR -0,10 EUR -0,28%
Um 09:07 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 35,71 EUR zu. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.310 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 26,94 Prozent zulegen. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,63 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,55 Mrd. EUR, gegenüber 13,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,70 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

