Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Dienstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 35,71 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 35,71 EUR zu. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.310 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 26,94 Prozent zulegen. Bei 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,63 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,55 Mrd. EUR, gegenüber 13,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,70 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Underperform für Daimler Truck-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Deutsche Bank senkt Ziel für Daimler Truck auf 43 Euro - Buy-Empfehlung bleibt aber

Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet