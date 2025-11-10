Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 35,54 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,13 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 35,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 851.225 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. 27,55 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,78 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 13,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,00 EUR an.

Am 07.11.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 10,55 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 vorlegen.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

