Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 41,33 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 41,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.142 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 9,68 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 28,36 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,89 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2026 erwartet.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

