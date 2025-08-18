Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 41,38 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 41,38 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 240.595 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 28,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,89 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Buy von Deutsche Bank AG für Daimler Truck-Aktie

Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie