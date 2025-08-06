DAX-FLASH: Dax versucht sich erneut an 24.000 Punkten
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex DAX den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den vergangenen beiden Tagen war der Index knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch von der Aufnahme einer Reihe von Quartalsbilanzen von Dax-Konzernen durch die Investoren abhängen.
Etwa zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den Dax 0,3 Prozent höher auf 23.980 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen etwas höher prognostiziert.
In die Bücher schauen lassen sich unter anderen die Dax-Schwergewichte Allianz, Siemens und Deutsche Telekom. Hinzu kommen Rheinmetall, Merck und Henkel (Henkel vz). Auch aus der zweiten und dritten Reihe legen etliche Unternehmen Quartalszahlen vor./bek/jha/
