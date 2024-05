Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR nach oben.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 22,12 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.175 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. 5,79 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2023 (18,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,36 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,873 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,27 EUR.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom ein EPS von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,55 Prozent auf 29,37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

