DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 42,84 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 557.866 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 6,77 Prozent Luft nach oben. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 27,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,59 EUR.
Am 06.11.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,13 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.03.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
