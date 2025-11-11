Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag fester

Blick auf Diageo-Kurs

Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 18,41 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 18,51 GBP. Bei 18,09 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.026.070 Diageo-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,33 Prozent. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,65 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,56 Prozent.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,39 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Diageo-Aktie.

