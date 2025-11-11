DAX24.069 +0,5%Est505.720 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.346 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1596 +0,3%Öl64,92 +1,3%Gold4.110 -0,2%
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag fester

11.11.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag fester

Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 18,41 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,90 EUR 0,40 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 18,51 GBP. Bei 18,09 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.026.070 Diageo-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,33 Prozent. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,65 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,56 Prozent.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,39 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
11:46Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:46Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
07.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

